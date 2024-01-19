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Три пешехода погибли в ДТП в Рубцовске за 2023 год

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Всего в городе зафиксировали 65 аварий с участием этих участников дорожного движения

Три пешехода погибли в ДТП в Рубцовске за 2023 год

Фото: unsplash.com

В Рубцовске за 2023 год случилось 65 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В них погибли 3 человека и 65 пострадали. Об этом порталу “Местное время” рассказал начальник отдела Госавтоинспекции Александр Гранкин.

По его информации, из этого числа:

  • 14 ДТП произошли по вине пешеходов: 2 человека погибли, 12 получили ранения;
  • 31 ДТП зарегистрировали на пешеходных переходах: 1 человек погиб, 31 пострадал;
  • 17 ДТП было с участием детей-пешеходов: 17 несовершеннолетних получили травмы, погибших нет.

Горожан призвали быть осторожнее и соблюдать ПДД.

новости Локтевский

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