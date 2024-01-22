Юго-Западное ДСУ традиционно помогло отпраздновать праздник Крещения в Змеиногорске

В минувшую пятницу, 19 января, россияне отметили один из главных православных праздников – Крещение Господне. Юго-Западное ДСУ традиционно помогает в подготовке крещенской купели на Нагорном пруду в городе Змеиногорске. На этот раз филиал «Змеиногорский» предоставил для верующих, желающих окунуться в крещенскую прорубь, мобильный пункт обогрева. Предприятие всегда старается брать на себя социальную нагрузку на территориях присутствия и помощь в обустройстве купели в Змеиногорске стала одним из таких, ставших уже обычными, направлений.

Взято отсюда.

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