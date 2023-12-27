Юго-Западное ДСУ вновь приняло участие в отправке техники на фронт

12 единиц техники готовы к отправке в зону СВО из Алтайского края. Их получат артразведчики, штурмовики на Клещеевском и Авдеевском направлениях, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта. Посильное участие в подготовке техники принял коллектив Юго-Западного ДСУ. Дорожники произвели ремонт автобуса ПАЗ, который станет хорошим подспорьем для перевозки личного состава в зоне специальной военной операции. В краевой столице на ж/д платформы были загружены 5 автобусов, внедорожники и грузовики. Новогодний автопоезд отправится на передовую в ближайшие дни. Авто поступят в распоряжение полков N 89, омских и тоцких мобилизованных из Алтайского края, алейской бригады и бийским зенитчикам. Новогодний автопоезд отправится из региона на днях. В состав автопоезда вошли не только внедорожники, но и грузовики, и автобусы! В алтайском ОНФ поблагодарили региональное Министерство транспорта и дорожников за участие в совместной акции РЖД и проекта НФ «Все для победы!». Кроме того, в акции приняли участие Совет поддержки воинских частей и организаций края, коллектив ГК Союз, Агросоюз, подведомственные учреждения регионального Минобрнауки, реготделение военных инвалидов «ВоИн», Змеиногорский район, Залесовский округ.

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