Юные рубцовчане приняли “Вызов Первых”

Фото предоставлено местным отделением “Движения Первых”
Вчера, 12 марта в Рубцовске прошел муниципальный этап Всероссийской акции “Вызов Первых”. Команды из общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений соревновались в 11 этапах и выясняли кто же из них быстрее, выше и сильнее.
Участниками акции стали десять команд из школы № 18, Гимназии № 3, Лицея № 24, Рубцовского педагогического колледжа и Рубцовского института (филиала) АлтГУ. Соревнования проводились в нескольких возрастных группах. По итогам всех состязаний места распределились следующим образом:
Организаторы поздравили победителей, призеров и всех участников муниципального этапа и выразили отдельную благодарность партнерам мероприятия: Центр тестирования ГТО, СК “Торпедо”, Управление культуры, спорта и молодёжной политики, Управление образования, Рубцовский педагогический колледж за помощь в организации и проведении соревнований.
Напомним, что проект “Вызов Первых” реализуется в рамках Федерального проекта “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации” национального проекта “Образование”. Цель – воздействие на развитие нравственной и духовной сферы личности посредством физической культуры и спорта.
Фото предоставлены местным отделением “Движения Первых”
Вера Брюханова
Взято отсюда.
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