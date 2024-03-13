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Юные рубцовчане приняли “Вызов Первых”

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Юные рубцовчане приняли “Вызов Первых”

Фото предоставлено местным отделением “Движения Первых”

Вчера, 12 марта в Рубцовске прошел муниципальный этап Всероссийской акции “Вызов Первых”. Команды из общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений соревновались в 11 этапах и выясняли кто же из них быстрее, выше и сильнее.

Участниками акции стали десять команд из школы № 18, Гимназии № 3, Лицея № 24, Рубцовского педагогического колледжа и Рубцовского института (филиала) АлтГУ. Соревнования проводились в нескольких возрастных группах. По итогам всех состязаний места распределились следующим образом:

  • 2 возрастная группа: I место – команда гимназии № 3, II место – лицей № 24, III место – Школа № 18;
  • 3 возрастная группа: I место – Гимназия № 3, II место – Лицей № 24, III место – Школа № 18;
  • 4 возрастная группа: I место – Рубцовский педагогический колледж, II место – гимназия № 3, III место – Рубцовский институт (филиал) АлтГУ.

    • Организаторы поздравили победителей, призеров и всех участников муниципального этапа и выразили отдельную благодарность партнерам мероприятия: Центр тестирования ГТО, СК “Торпедо”, Управление культуры, спорта и молодёжной политики, Управление образования, Рубцовский педагогический колледж за помощь в организации и проведении соревнований.

    Напомним, что проект “Вызов Первых” реализуется в рамках Федерального проекта “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации” национального проекта “Образование”. Цель – воздействие на развитие нравственной и духовной сферы личности посредством физической культуры и спорта.

    Фото предоставлены местным отделением “Движения Первых”

    Вера Брюханова

    Взято отсюда.

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