Юные рубцовчане стали победителями и призерами конкурса «Скажи безопасности: ДА!»

В Алтайском крае подведены итоги дистанционного тематического конкурса детского творчества «Скажи безопасности: Да!», организатором которого выступил Центр содействия занятости и безопасного труда.

На конкурс поступило 115 работ от воспитанников детских садов со всего края. В нем приняли участие и представители дошкольных учреждений Рубцовска: Центр развития ребенка – детский сад №7 «Ярославна», детские сады №46 «Светлячок» и №50 «Росточек».

Конкурс проходил в двух возрастных категориях по следующим тематикам: безопасность на дорогах и общественном транспорте, первая помощь, техника безопасности. Оценивание работ происходило в интернете посредством голосования. Победителем становился тот, кто набрал самое большое количество голосов. Учитывая большое количество конкурсных работ, организаторы оставили за собой право выбора призеров по результатам голосования.

В номинации «Техника безопасности» в возрастной категории от 4 лет и младше дипломом за первое место был награжден Александр Бычков, воспитанник детского сада №46 «Светлячок». Также победителем в этой же возрастной категории, но в номинации «Техника безопасности» стал представитель Центра развития ребенка – детский сад №7 «Ярославна» Мирон Дробов.

В возрастной категории от 5 до 7 лет в номинации «Техника безопасности» победителем стала Арина Калинина. Работа Миланы Рябовой заняла втрое место в номинации «Первая помощь». Обе девочки воспитанницы детского сада №46 «Светлячок».

Взято отсюда.

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