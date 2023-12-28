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В Администрации города состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию избирательной системы Российской Федерации

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В Администрации города состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию избирательной системы Российской Федерации

В большом зале Администрации города состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию избирательной системы Российской Федерации и подведению итогов выборов Губернатора Алтайского края в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

Внимание было уделено достижениям и успехам участковых избирательных комиссий в проведении выборов. Председатель Рубцовской городской территориальной избирательной комиссии, Лариса Боброва, выразила признательность членам избирательных комиссий города за профессионализм, преданность делу и ответственность.

В ходе мероприятия были вручены награды председателям и секретарям избирательных комиссий города за достижения в своей деятельности. Также обозначили основные задачи на будущее, направленные на повышение эффективности работы избирательных комиссий и улучшение избирательного процесса. По итогам избирательной кампании по выборам Губернатора Алтайского края аккаунт Рубцовской городской ТИК в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» признан лучшими в Алтайском крае, а две участковые комиссии удостоены специального диплома, ещё три комиссии получили дипломы за активное участие. Организатору выборов, заместителю Главы Администрации города Рубцовска – руководителю аппарата – Инне Черданцевой вручили благодарственное письмо за активное содействие в проведении выборов Губернатора Алтайского края от Рубцовской городской территориальной избирательной комиссии.

Заместитель председателя Рубцовского городского совета депутатов, Валерий Никеев, поблагодарил членов избирательных комиссий за многолетнюю добросовестную работу в избирательной системе города Рубцовска и активное участие в подготовке и проведении выборов Губернатора Алтайского края в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

Глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман – поздравил присутствующих с 30 – летием избирательной системы Российской Федерации, отметил качественную работу избирательных комиссий города и выразил уверенность в том, что работа избирательных комиссий на предстоящих выборах Президента Российской Федерации будет выполнена без нареканий, все поставленные задачи будут реализованы на 100 %.

Взято отсюда.

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