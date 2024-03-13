В Алтайском крае будут судить мошенников, устроивших почти 100 умышленных ДТП

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Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей региона. Они обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой, сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2021-2023 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, на территории региона совершили 98 умышленных дорожно-транспортных происшествий под видом случайных, оформили необходимые документы и впоследствии предоставили их в страховые компании с целью получения выплат.

В результате указанных действий 13 страховым компаниям причинен материальный ущерб на общую сумму более 28 млн рублей.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 8 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Барнаула.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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