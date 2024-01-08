В Алтайском крае из-за шторма закрыто движение для всех видов транспорта на трех автотрассах

В Алтайском крае продолжает бушевать непогода. К закрытому для движения автотранспорта участка от Змеиногорска до Рубцовска по дороге регионального значения К-03 добавились новые.

По информации “Алтайавтодора”, на 09:40 из-за неблагоприятных метеоусловий введено ограничение для всех видов транспорта на участках дорог федерального и регионального движения:

“К-21” – “Рубцовск-Угловское-Михайловское” на участке от 7 км. до 47 км;

“А-322” – от села Поспелиха до населенного пункта Веселоярск;

“К-03” – от Рубцовска до села Новоегорьевское.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам региона и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:

дежурный КГКУ “Алтайавтодор”: 8(3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор “Алтай”: 8(3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: 8(3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: 8(3852) 39-35-86;

КГБУЗ “Краевой центр медицины катастроф”: 8(3852)24-67-87.

Телефоны экстренных служб: 101, 112.

Следите за информацией о ситуации на дорогах!

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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