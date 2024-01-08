В Алтайском крае из-за шторма закрыто движение для всех видов транспорта на трех автотрассах

В Алтайском крае продолжает бушевать непогода. К закрытому для движения автотранспорта участка от Змеиногорска до Рубцовска по дороге регионального значения К-03 добавились новые.
По информации “Алтайавтодора”, на 09:40 из-за неблагоприятных метеоусловий введено ограничение для всех видов транспорта на участках дорог федерального и регионального движения:
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам региона и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:
Телефоны экстренных служб: 101, 112.
Следите за информацией о ситуации на дорогах!
Ирина Жукова
Взято отсюда.
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