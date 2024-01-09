В Алтайском крае остаются закрытыми для транспорта два участка региональных дорог

Фото: chel.mk.ru
В Алтайском крае сегодня, 8 января, на 13:00 закрытыми для движения всех видов автотранспорта остаются два участка дорог регионального значения:
Об этом сообщают в ГУ МЧС Алтайского края со ссылкой на “Алтайавтодор”.
Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам региона и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:
Телефоны экстренных служб: 101, 112.
Следите за информацией о ситуации на дорогах!
Ирина Жукова
Взято отсюда.
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