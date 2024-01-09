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В Алтайском крае остаются закрытыми для транспорта два участка региональных дорог

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В Алтайском крае остаются закрытыми для транспорта два участка региональных дорог

Фото: chel.mk.ru

В Алтайском крае сегодня, 8 января, на 13:00 закрытыми для движения всех видов автотранспорта остаются два участка дорог регионального значения:

  • “К-03” на участке от Змеиногорска до Рубцовска;
  • “К-09” – участок Курьи до границы с Республикой Казахстан.

    • Об этом сообщают в ГУ МЧС Алтайского края со ссылкой на “Алтайавтодор”.

    Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

    Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам региона и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:

  • дежурный КГКУ “Алтайавтодор”: 8(3852) 507-512, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор “Алтай”: 8(3852) 63-14-59;
  • дежурный службы МЧС: 8(3852) 20-26-10;
  • дежурный УГИБДД: 8(3852) 39-35-86;
  • КГБУЗ “Краевой центр медицины катастроф”: 8(3852)24-67-87.

    • Телефоны экстренных служб: 101, 112.

    Следите за информацией о ситуации на дорогах!

    Ирина Жукова

    Взято отсюда.

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