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В Алтайском крае восстановили права 126-ти инвалидов

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В Алтайском крае восстановили права 126-ти инвалидов

Фото: vuzopedia.ru

В октябре 2023 года В Алтайском крае побывал с рабочей поездкой заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Во время визита к нему на личный прием обратился житель Рубцовска, который сообщил о мошеннических действиях при выполнении государственного контракта на обеспечение инвалидов телефонами, сообщили «Местному времени» в городской прокуратуре.

В ходе проверки сообщения было установлено, что в 2023 году компания «Алтайледтех» стала победителем конкурсных процедур, чтобы за счет федерального бюджета поставить местным жителям – инвалидам по слуху в целях их реабилитации 165 телефонов.

Руководителем компании при поставке телефонов не указывалась их полная спецификация и маркировка, в результате чего 126-ти гражданам были переданы аппараты, не соответствующие условиям и заявленным техническим требованиям – аппараты обладали худшими характеристиками и меньшей стоимостью.

В прокуратуре происходящее расценили как признаки мошенничества, в результате которого у отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю, оплатившего государственный контракт, были похищены денежные средства в особо крупном размере.

Дмитрий Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману детально разобраться в ситуации, инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации, обеспечить действенное надзорное сопровождение восстановления прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

На основании материалов краевого надзорного ведомства следственным органом в отношении руководителя ООО «Алтайледтех» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В результате принятых мер права 126 инвалидов полностью восстановлены, им выданы надлежащие технические средства, обеспечено прохождение реабилитационных процедур.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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