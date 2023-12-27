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В библиотеке Рубцовска пройдет «День Щелкунчика»

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В библиотеке Рубцовска пройдет «День Щелкунчика»

Фото: afisha.ru

30 декабря, в предновогоднюю субботу, в центральной городской библиотеке Рубцовска пройдет «День Щелкунчика». Рубцовчан приглашают в виртуальный концертный зал посмотреть трансляцию двух известных постановок балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

В библиотеке рассказали , что премьера балета в хореографии Льва Иванова состоялась в декабре 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. И сегодня театр продолжает традицию предновогодних постановок «Щелкунчика». Балет идет на двух сценах: в постановке Василия Вайнонена – на исторической, в постановке Михаила Шемякина – на новой. У этих постановок разные декорации и костюмы, но одна музыка, которая объединяет всех своей магией.

В 12 часов в виртуальном концертном зале рубцовчанам предлагают посмотреть классическую постановку Василия Вайнонена, знакомую каждому с детства. В спектакле задействованы не только прославленные солисты Мариинского театра, но и юные танцовщики – воспитанники Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.

В 16 часов – постановка Михаила Шемякина, в которой на первый план выходит «гофмановская» сценография и костюмы, где мыши похожи на людей, а люди – на мышей, а вальс снежинок оборачивается зловещей вьюгой. На этом богато декорированном спектакле, где каждый до мелочей проработанный элемент хочется рассматривать, зрителю ни на мгновение не приходится скучать.

В обоих спектаклях гениальная музыка Петра Чайковского звучит в исполнении оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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