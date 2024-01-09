В исправительных колониях Рубцовска прошли новогодние мероприятия

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В исправительных колониях Рубцовска в период новогодних праздников были организованы культурно-массовые и спортивные мероприятия для осужденных. Как сообщают в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю, цель – занять спецконтингент полезной деятельностью.

Осужденным были показаны поздравления от руководства исправительных учреждений, новогодние телепередачи и фильмы. В храмах при колониях были проведены богослужения. Также состоялись викторины, турниры по разным видам спорта, концерты и театрализованные представления. Кроме того, выбраны лучшая новогодняя стенгазета и поздравительная открытка.

Самые активные участники получат поощрения.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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