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Пластиковые окна в Горняке

В канун Международного женского дня сотрудники МО МВД России «Рубцовский» совместно с общественниками поздравили рубцовчанок

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В канун Международного женского дня сотрудники МО МВД России «Рубцовский» совместно с общественниками поздравили рубцовчанок

Инспекторы ОГИБДД вооружившись цветами провели праздничную акцию «Цветы для автоледи». Полицейские останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола. Услышав поздравления от инспекторов, женщины-водители выражали свой искренний восторг и искренне благодарили сотрудников Госавтоинспекции за неожиданный сюрприз. Полицейские еще раз напоминали дамам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и желали безаварийной езды. Представитель Общественного совета Михаил Малютин, обращаясь к женщинам-водителям, вручал им профилактические памятки «Осторожно мошенники», пожелал им весеннего настроения, семейного благополучия и безопасной дороги». К участию в акции «8 марта в каждый дом» присоединился и начальник участковой службы полиции Карен Кочарян. Сотрудник полиции поздравил жен сотрудников находящихся в служебных командировках, посетил семьи с многодетными детьми, находящиеся в сложной жизненной ситуации, а так же поздравил прекрасных женщин – ветеранов органов внутренних дел. Отдельное внимание полицейские уделили маме и дочке сотрудника, погибшего при выполнении служебных обязанностей.

Старший специалист отдела по работе с личным составом Арина Товкайло вручила подарки, а представитель общественного совета при МО Михаил Малютин подарил цветы и пожелал крепкого здоровья, жизненной стойкости и благополучия.

Пресс-служба МО МВД России “Рубцовский”.

Взято отсюда.

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