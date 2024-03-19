В краеведческом музее состоялся Урок мужества и чествование ветеранов событий на острове Даманский

Фото Веры Брюхановой/Местное время

В Краеведческом музее состоялся Урок мужества, посвященный 55-летию со времени советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский. Вооружённое столкновение произошло 2 и 15 марта 1969 года на реке Уссури в 230 км южнее Хабаровска и в 35 км западнее райцентра Лучегорск. Тогда погибло 58 советских воинов, еще 94 человека было ранено.

Гостями встречи стали студенты Рубцовского аграрно-промышленного техникума, глава сельского совета с. Веселоярск Виктор Прозор, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Марина Зорина, начальник управления социальной защиты населения Марина Ерошкина и многие другие. Краткую историю, предпосылки и хронологию тех событий зрители узнали из короткометражного документального фильма «Конфликт на острове Даманский». Главный специалист по научной работе музея Марина Кагикина поведала слушателям о рубцовчанах, которые принимали участие в пограничном столкновении: Владимире Малкове, Алексее Лузане, Юрии Старухине. Двое из них присутствовали на встрече и кратко, по-военному поделились воспоминаниями о тех драматических событиях.

Алексей Лузан родился и вырос в селе Веселоярск, во время службы в армии был водителем в инженерной роте, участником конфликта на о. Даманский. После демобилизации вернулся в родное село, работал в колхозе. Награжден медалями «100 лет 57 Уссурийскому Краснознаменному пограничному отряду им. В. Р. Менжинского» (2022), «За честь и мужество», знаком «Отличник погранвойск» II степени (1969).

Юрий Старухин работал на РМЗ фрезеровщиком, в армии после обучения попал в отдельный авиационный полк во Владивостоке, там стал инструктором, командовал взводом связи. Он вспоминает: «15 марта 1969 года полк подняли по тревоге, на вертолетах МИ-8 перекинули в район острова. Во время боя я получил ранение в голову и контузию, полтора месяца провел в госпитале во Владивостоке» . Награжден медалью «За отвагу», нагрудными знаками: «Отличник Советской Армии», «Отличник ВВС» СССР, «Отличный пограничник» СССР.

По указу Губернатора Алтайского края Алексей Лузан и Юрий Старухин были награждены медалью «За честь и мужество», памятными часами и благодарностью от руководства Алтайской краевой организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Награды им вручили заместитель главы администрации Рубцовск Алексей Мищерин и заместитель главы администрации Рубцовского района Василий Костин.

– Нынешние школьники, наверное, и не слышали об этом пограничном конфликте, который, в свое время, стал важным событием послевоенной истории. Совсем молодые, двадцатилетние ребята, защищали свою Родину, нашу границу от вторжения, и среди них были жители Рубцовска. Подобных примеров мужества в истории России много, происходило это не только в годы войны, но и в мирное время. Нужно знать историю своего Отечества, знать обо всех наших героях, – отметил Алексей Мищерин.

Еще об одном участнике конфликта на Даманском было рассказано в завершении встречи – Михаил Лобода работал монтером путевого хозяйства 26-й дистанции пути Рубцовска и погиб 2 марта 1969 года в бою с вторгшимися на остров китайцами. 22 февраля 2008 года на одном из зданий локомотивного депо была открыта мемориальная доска в память о герое. Видеофрагмент с открытия мемориала зрители увидели своими глазами.

Фото Веры Брюхановой/Местное время

Вера Брюханова

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости района алтай ,