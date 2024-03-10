В Локтевском районе установят комплекс весогабаритного контроля

Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на автомобильной дороге А-322-Горняк-Староалейское. Стоимость возведения объекта составит более 33 млн рублей. Первые три месяца комплекс будет работать в тестовом режиме, если никаких недочетов выявлено не будет, его переведут в постоянный, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. Всего в регионе установлено 15 подобных комплексов. По словам министра транспорта Алтайского края Антона Воронова, сейчас практически по всем направлениям, на которых осуществляется интенсивное движение крупногабаритного транспорта, установлены автоматические пункты весогабаритного контроля. Установка позволяет в автоматическом режиме фиксировать нарушения параметров предельно допустимых нагрузок на дорожное покрытие, а также определять транспортные средства, которые выезжают на встречную полосу, нарушают скоростной режим и дорожную разметку. Прерывать движение для фиксирования нарушений не требуется. Также планируется отремонтировать участок дороги, на котором будет расположен автоматический пункт весогабаритного контроля. Специалисты проведут работы по фрезеровке старого асфальтобетонного покрытия, уложат два слоя дорожной одежды, укрепят обочины, нанесут разметку, установят знаки. Протяженность участка составит 2 км. Юго-Западное ДСУ имеет серьезный опыт постройки подобных сооружений и примет участие в конкурсных процедурах в качестве потенциального подрядчика.

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