реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Локтевском районе установят комплекс весогабаритного контроля

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Локтевском районе установят комплекс весогабаритного контроля

Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на автомобильной дороге А-322-Горняк-Староалейское. Стоимость возведения объекта составит более 33 млн рублей. Первые три месяца комплекс будет работать в тестовом режиме, если никаких недочетов выявлено не будет, его переведут в постоянный, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.  Всего в регионе установлено 15 подобных комплексов. По словам министра транспорта Алтайского края Антона Воронова, сейчас практически по всем направлениям, на которых осуществляется интенсивное движение крупногабаритного транспорта, установлены автоматические пункты весогабаритного контроля.  Установка позволяет в автоматическом режиме фиксировать нарушения параметров предельно допустимых нагрузок на дорожное покрытие, а также определять транспортные средства, которые выезжают на встречную полосу, нарушают скоростной режим и дорожную разметку. Прерывать движение для фиксирования нарушений не требуется.  Также планируется отремонтировать участок дороги, на котором будет расположен автоматический пункт весогабаритного контроля. Специалисты проведут работы по фрезеровке старого асфальтобетонного покрытия, уложат два слоя дорожной одежды, укрепят обочины, нанесут разметку, установят знаки. Протяженность участка составит 2 км.  Юго-Западное ДСУ имеет серьезный опыт постройки подобных сооружений и примет участие в конкурсных процедурах в качестве потенциального подрядчика.

Взято отсюда.

новости алтай края , новости алтай лента новостей ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Алтайском крае к юбилею Германа Титова издадут его легендарную повесть

В Алтайском крае к юбилею Германа Титова издадут его…

Планета Земля Фото: unsplash.com Идею воплотят в жизнь в рамках…

В Барнауле разгулявшийся ветер сдувает профнастил с крыши

В Барнауле разгулявшийся ветер сдувает профнастил с крыши

Листы сдуло с крыши Фото: "Инцидент Барнаул" С одного из…

Более трех миллионов россиян проголосуют на выборах президента не…

Столько человек воспользовались сервисом “Мобильный избиратель” Человек, опускающий бюллетень в…

Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Ему было 73 года Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656 На 74-м…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp