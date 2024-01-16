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В парке техники Юго-Западного ДСУ вновь серьезное пополнение

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В парке техники Юго-Западного ДСУ вновь серьезное пополнение

На днях парк автомобильной техники Юго-Западного ДСУ пополнился сразу несколькими новыми единицами. На предприятие поступило пять новых крупнотоннажных полуприцепов для формирования звена грузовиков, которое будет поставлять для дорожников инертные материалы. Полуприцепы необходимо было забрать и перегнать из Москвы. Для этого в новогодние праздники в столицу нашей родины отправилась внушительная компания водителей ЮЗДСУ. Перегон техники был сопряжен с некоторыми трудностями – колонна большегрузов по пути в Рубцовск в полной мере испытала на себе все прелести снегопадов и морозов, накрывших центральную полосу России. По прибытию домой водители получили благодарность руководства предприятия за выполнение серьезного задания. Теперь, в Юго-Западное ДСУ еще более ритмичнее и бесперебойнее будут поступать инертные материалы, необходимые для строительства и ремонта дорог, а также для производства асфальтобетона.

Взято отсюда.

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