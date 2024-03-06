В продолжение темы о бездомных животных

Уважаемые рубцовчане, в нашем городе проблема с бездомными животными (собаками) остается актуальной. Собак можно встретить в любой части города. Ситуацию усугубляют сами горожане, которые создают комфортные условия для проживания и размножения животных: устраивают рядом с жилыми домами, учреждениями образования и социальными объектами места для кормления и строят временные убежища для животных, оставляют собак на улице, домашних собак из частного сектора выпускают на самовыгул.

Напоминаем, что в отношении лиц, допустивших свободное и неконтролируемое перемещение собак, а также содержащих их без привязи, применяются меры административного воздействия.

А с бездомными животными действующее законодательство предусматривает лишь один метод борьбы: отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в места обитания. Сначала пойманные животные подлежат клиническому осмотру ветеринаром, размещаются в приюте и содержатся на карантине в течение 10 дней. После этого им проводят дегельминтизацию, обработку от эктопаразитов и вакцинацию против бешенства и других заболеваний, а также стерилизацию и чипирование. Все отловленные животные, не проявляющие немотивированную агрессию, по закону, возвращаются на прежние места обитания, кроме территорий учреждений социальной сферы , объектов здравоохранения, образовательных учреждений (школы, детские сады), детских площадок, общественных территорий (сады, парки, скверы), территорий торгово-развлекательных центров, розничных рынков.

В этом году Администрация города три раза размещала извещения о проведении закупок по оказанию услуг по отлову, транспортировке, содержанию, лечению, вакцинации, стерилизации и кормлению безнадзорных животных (собак) в городе Рубцовске, аукционы признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 29 февраля на сайте закупок размещено ещё одно такое извещение. Муниципалитет, решая проблему с безнадзорными собаками, заключает контракты с общественными организациями на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат на прежние места обитания собак. В 2024 году общественной организацией «Верный пес» исполнены два таких контракта.

Желающие заключить контракт по оказанию услуг по отлову безнадзорных животных на территории города Рубцовска могут обратиться в управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии по тел: 8(38557) 96-410, 96-411 (доб. 478).

Взято отсюда.

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