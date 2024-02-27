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В продолжение темы о безнадзорных животных

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В продолжение темы о безнадзорных животных

Бездомные собаки в городской среде – проблема, которую невозможно решить с помощью простых и быстрых мер.

📌Действующее законодательство предусматривает лишь один метод борьбы с бродячими животными: отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в места обитания.

❓Какие меры принимаются в Рубцовске? Администрация города три раза размещала извещение о проведении закупки по оказанию услуг по отлову, транспортировке, содержанию, лечению, вакцинации, стерилизации и кормлению безнадзорных животных (собак) в городе Рубцовске.

В настоящее время аукционы признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, в ближайшее время будет размещено ещё одно извещение: специалисты УЖКХ Администрации города готовят соответствующие документы. Муниципалитет, решая проблему с безнадзорными собаками, заключает контракты с общественными организациями на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат на прежние места обитания собак. В 2024 году один контракт АКОО «Верный пес» на отлов 10 собак уже исполнен, 13 февраля заключен ещё один – на отлов 10 особей.

❗ Уважаемые рубцовчане, если у вас есть намерения заниматься безнадзорными животными на территории Рубцовска, просьба обращаться в Управление Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии по тел: 8(38557) 96-410, 96-411 (доб. 478).

Взято отсюда.

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