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ДТП произошло сегодня рано утром. Женщина и ее ребенок получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь 28 декабря в 07.50 в Рубцовске 68-летний водитель на автомобиле Geely MK Cross сбил женщину с трехлетним ребенком, сообщили в ГАИ Алтайского края. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Ленина в районе дома №139. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести. Более подробная информация пока не известна. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена проверка.

В Рубцовске 68-летний водитель сбил женщину с трехлетним ребенком

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ДТП произошло сегодня рано утром. Женщина и ее ребенок получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь

28 декабря в 07.50 в Рубцовске 68-летний водитель на автомобиле Geely MK Cross сбил женщину с трехлетним ребенком, сообщили в ГАИ Алтайского края.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Ленина в районе дома №139.

Пешеходы получили травмы различной степени тяжести. Более подробная информация пока не известна.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена проверка.

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