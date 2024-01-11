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В Рубцовске на пешеходном переходе сбили школьника

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Предварительно установлено, сегодня около 08.20 в районе дома №17 на ул. Дзержинского, водитель 1955 г.р., управляя автомобилем «Рено», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2012 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход с травмами доставлен в медучреждение. 

В настоящее время сотрудниками отдела Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

С целью профилактики и предотвращения ДТП с участием пешеходов 11 января 2024 года сотрудниками отдела Госавтоинспекции организовано проведение профилактического мероприятия «Пешеходный переход».

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