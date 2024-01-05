Горки открыли!

Единственная в городе горка, которая расположена на Набережной р. Алей, сегодня начала работать. Последние недели рабочие безуспешно пытались её залить. Игра с природой была проиграна, плюсовая январская температура уничтожила всю проделанную работу. “Мы очень старались быстрее сделать горку для ребятишек. Они даже приходили, спрашивали постоянно, когда закончатся работы. Не поверите, снег мы собирали и носили в мешках. Никто не ожидал такой зимы!” – говорит рабочий Вячеслав. Согласно данным гостехнадзора, данный аттракцион официально зарегистрирован, проверен, имеет номер и соответствует всем требованиям законодательства. Главное теперь посетителям соблюдать технику безопасности и наслаждаться отдыхом.

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