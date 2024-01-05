Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Рубцовске открылась единственная в городе горка

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Горки открыли!

Единственная в городе горка, которая расположена на Набережной р. Алей, сегодня начала работать. Последние недели рабочие безуспешно пытались её залить. Игра с природой была проиграна, плюсовая январская температура уничтожила всю проделанную работу. “Мы очень старались быстрее сделать горку для ребятишек. Они даже приходили, спрашивали постоянно, когда закончатся работы. Не поверите, снег мы собирали и носили в мешках. Никто не ожидал такой зимы!” – говорит рабочий Вячеслав. Согласно данным гостехнадзора, данный аттракцион официально зарегистрирован, проверен, имеет номер и соответствует всем требованиям законодательства. Главное теперь посетителям соблюдать технику безопасности и наслаждаться отдыхом.

ИСТОЧНИК

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Рубцовск

В Рубцовске открылась единственная в городе горка

05.01.2024

 Новости Алтай

Чем и почем торгуют на барнаульском Новом рынке, пока его не снесли, — репортаж NGS22.RU с картонки на морозе

05.01.2024

 Новости Алтай

«Китайцы» и «электрички» нас захватят? Что будет с рынком авто в 2024 году — прогноз экспертов

05.01.2024

 Новости Алтай

Кто получит больше денег в 2024 году: пересчитываем пенсии, пособия и материнский капитал по новым правилам

05.01.2024

 Новости Алтай

«На химию муж принес меня на руках»: откровения молодой мамы, победившей четвертую стадию рака груди

05.01.2024

 Новости Алтай

Ударят морозы: резкое похолодание обещают жителям Алтайского края 5 января

05.01.2024

 Новости Алтай

Бийские представители искусства дали советы, как разглядеть талант в ребенке

05.01.2024

 Новости Алтай

Федулов день: приметы, что можно и нельзя делать 5 января

05.01.2024

 Новости Алтай

Фармацевтической компании требуются сотрудники

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix