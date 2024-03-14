В Рубцовске День православной книги отметят марафоном чтения

Фото: ustaliy.ru

Центральная городская библиотека Рубцовска приглашает горожан принять участие в ежегодном марафоне чтения, посвященном Дню православной книги. Он состоится сегодня, 14 марта, в 16 часов.

В библиотеке рассказали , что в 2024 году тема Дня – «Милая моя Родина». В стенах библиотеки состоится чтение произведений русских писателей и поэтов XIX–XX веков И. Бунина, А. Твардовского, Е. Носова, В. Шукшина, В. Белова, В. Распутина, И. Кудинова.

Вместе с литературными героями участники марафона постараются ответить на вопросы: что такое малая родина, какое значение имеет она для человека?

Фрагменты произведений прочитают вслух участники книжного клуба «Книги вместе» центральной библиотеки. По окончании чтения состоится обсуждение прочитанных произведений, в разговоре примут участие Артем Кудинов, сын писателя Ивана Кудинова, а также специалисты отдела образования и катехизации Рубцовской епархии.

В библиотеке в этот день будут работать выставка старопечатных церковных книг из фонда музея редкой книги Рубцовской епархии и фотовыставка священника Сергия Волкова «Отражение».

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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