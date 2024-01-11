В Рубцовске на пешеходном переходе сбили ребенка

Фото предоставлено ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”

Сегодня, 11 января, в Рубцовске произошла авария с участием несовершеннолетнего. Для профилактики и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники Госавтоинспекции организовали проведение оперативно-профилактического мероприятия “Пешеходный переход”.

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла около 8:20 в районе № 17 по ул. Дзержинского. Водитель 1955 года рождения на автомобиле “Рено” наехал на несовершеннолетнего, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший 2012 года рождения получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудниками отдела Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

“Уважаемые участники дорожного движения соблюдайте правила безопасного поведения на дороге! Водители, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и к образовательным учреждениям, помните, что неожиданно на проезжую часть могут выйти пешеходы!

Пешеходы, переходите проезжую часть по пешеходным переходам, не торопитесь успеть перебежать дорогу на мигающий зеленый сигнал светофора! Выходите на проезжую часть после того, как убедитесь, что приближающийся транспорт полностью остановился и вас пропускает. Пешеходам в темное время суток, в условиях недостаточной видимости необходимо носить одежду со световозвращающими элементами.

Помните, только взаимовежливое поведение на дороге – залог безопасности всех участников дорожного движения”, – обращаются к рубцовчанам сотрудники ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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