Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Рубцовске на пешеходном переходе сбили ребенка

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Рубцовске на пешеходном переходе сбили ребенка

Фото предоставлено ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”

Сегодня, 11 января, в Рубцовске произошла авария с участием несовершеннолетнего. Для профилактики и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники Госавтоинспекции организовали проведение оперативно-профилактического мероприятия “Пешеходный переход”.

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла около 8:20 в районе № 17 по ул. Дзержинского. Водитель 1955 года рождения на автомобиле “Рено” наехал на несовершеннолетнего, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший 2012 года рождения получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудниками отдела Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

“Уважаемые участники дорожного движения соблюдайте правила безопасного поведения на дороге! Водители, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и к образовательным учреждениям, помните, что неожиданно на проезжую часть могут выйти пешеходы!

Пешеходы, переходите проезжую часть по пешеходным переходам, не торопитесь успеть перебежать дорогу на мигающий зеленый сигнал светофора! Выходите на проезжую часть после того, как убедитесь, что приближающийся транспорт полностью остановился и вас пропускает. Пешеходам в темное время суток, в условиях недостаточной видимости необходимо носить одежду со световозвращающими элементами.

Помните, только взаимовежливое поведение на дороге – залог безопасности всех участников дорожного движения”, – обращаются к рубцовчанам сотрудники ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

Вера Брюханова

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , новости алтайского края и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Болгарии хотят снести памятник “Алеша”, прообразом которого стал уроженец Алтая

12.01.2024

 Интересное

Водопроводные очистные сооружения в Барнауле модернизируют за миллиард рублей

12.01.2024

 Интересное

Физик АлтГУ объяснила, являются ли грозы зимой необычным явлением

12.01.2024

 Интересное

Путин: Россия стала первой экономикой в Европе

12.01.2024

 Интересное

Связь перевозчика Бесчастного с делом Шеломенцева подтвердили несколько источников

12.01.2024

 Интересное

Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

12.01.2024

 Интересное

“Я знал “Алешу” лично”. Бессарабов назвал агрессией призыв снести памятник в Болгарии

12.01.2024

 Интересное

Томенко: аэропорт Барнаула за 2023 год обслужил рекордное число пассажиров

12.01.2024

 Интересное

Против лидера “Левого фронта” Удальцова завели дело об оправдании терроризма

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix