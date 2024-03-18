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В Рубцовске началась акция против наркотиков

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В Рубцовске началась акция против наркотиков

Фото vk.com

Сегодня, 18 марта в Алтайском крае началась общероссийская акция против наркотиков “Сообщи, где торгуют смертью”. Как уточнили сотрудники полиции, это первый этап мероприятия, который продлится по 29 марта.

Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

“С каждым годом становится все больше неравнодушных граждан, которые обращаются в полицию в период проведения акции. Ее результативность выросла благодаря активности населения. Не оставайтесь в стороне и внесите свой вклад в противодействие наркопреступности”, – обращаются правоохранители к рубцовчанам.

Напомним, что, по информации регионального МВД, за два месяца 2024 года сотрудниками органов внутренних дел Алтайского края пресечено 523 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В их числе 412 тяжких и особо тяжких, 323 – связаны со сбытом. В суд направлено 271 уголовное дело, 221 лицо привлечено к уголовной ответственности. Из незаконного оборота наркотиков изъято 39,4 килограмма наркотических средств, в том числе 4,9 килограмм синтетических наркотиков. Часть преступлений была раскрыта именно благодаря обращениям в полицию неравнодушных граждан.

Жители Рубцовска, Рубцовского, Егорьевского, Угловского районов могут сообщить имеющуюся информацию о незаконном обороте наркотиков в дежурную часть МО МВД России “Рубцовский” по телефонам: 8 (38557) 91-025, 02, 102 (с мобильного телефона).

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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