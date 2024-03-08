В Рубцовске полицейские поздравили женщин с 8 Марта

Фото: пресс-служба МО МВД России “Рубцовский”

В канун Международного женского дня рубцовские полицейские поздравили представительниц прекрасной половины города с наступающим праздником. На дорогах Рубцовска это сделали сотрудники ГИБДД. Инспекторы останавливали автомобили, которыми управляли женщины, и дарили водителям цветы. А еще напоминали о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и на прощание желали безаварийной езды.

В акции принял участие представитель общественного Совета при МО МУД России “Рубцовский” Михаил Малютин. В дополнение к цветам от инспекторов он вручал памятки “Осторожно, мошенники!”.

Вторая акция – “8 Марта в каждый дом”. В ней принял участие начальник участковой службы полиции Карен Кочарян. Он поздравлял жен сотрудников полиции, отправившихся в служебные командировки. Кроме того, посетил многодетные семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации и поздравил с праздником женщин-ветеранов органов внутренних дел.

Особое внимание полицейские уделили семье погибшего при выполнении служебных обязанностей сотрудника, сообщили в пресс-службе МО МВД России “Рубцовский”.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , новости алтая видео ,