В Рубцовске продолжается ликвидация последствий аварии на сетях теплоснабжения

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В Рубцовске специалисты «Сибирской генерирующей компании» и управляющих организаций продолжают оказывать адресную помощь жильцам многоквартирных домов, пострадавших от аварии на трубопроводе системы отопления на пересечении улиц Смоленской и Комсомольской, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, 19 февраля произошло повреждение системы отопления на пересечении улицы Октябрьской и улицы Смоленской, где произошёл порыв трубопровода диаметром 426 мм. Вследствие этого подача теплоносителя была ограничена на нескольких десятках домов в границах от улицы Калинина до улицы Тихвинской. В тот же день энергетики СГК провели работы на аварийном участке и восстановили подачу отопления, однако сильные морозы сделали свое дело и в некоторых МКД избежать проблем не удалось.

В настоящий момент принимаются меры по устранению последствий размораживания внутридомового оборудования там, где вовремя не было проведено дренирование отопительной системы зданий. В некоторых квартирах наблюдаются проблемы с подачей тепла по стоякам.

В администрации города заверили, что работы по устранению последствий инцидента будут вестись до полного запуска всех потребителей и напомнили горожанам – если у вас остались проблемы с отоплением, вы можете обратиться в свою управляющую компанию и в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8 (38557) 40505.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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