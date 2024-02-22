В Рубцовске продолжается работа по восстановлению линий наружного освещения

Особое внимание уделяется освещению маршрутов городского транспорта, перекрестков дорог с интенсивным движением транспорта, освещению пешеходных переходов, территорий прилегающих к детским и учебным учреждениям, улиц по пути следования населения к учебным, лечебным и другим социально значимым объектам.

В 2023 году был проведен капитальный ремонт линий наружного освещения на 11 участках протяженностью 4,4 километров. Освещение восстановлено по ул. Сельмашской от дома № 33 до пр-кта Ленина; проезду с южной стороны домов по ул. Светлова, 62 и 64, домов по ул. Алтайской,106 и 108 к МБДОУ «Детский сад № 55 «Истоки»; на пересечении пр-кта Ленина и ул. Дзержинского; от ул. Дзержинского до пр-кта Ленина, 19; пер. Алейскому от ул. Красной до ул. Революционной; с южной стороны домов по ул. Красной, 85 и 87; ул. Целинной от ул. Тихвинской до ул. Светлова; ул. Пролетарской от ул. Транспортной до ул. Сибирской; ул. Жуковского от ул. Пролетарской до реки Алей.

Какие работы запланированы?

В настоящее время завершается восстановление линий наружного освещения по ул. Целинной, ул. Осипенко от пер. Гражданского до МКД по пер. Гражданскому, 33. Также Администрация города готовит техническую документацию на восстановление линий наружного освещения по ул. Ростовской от ул. Менделеева до западной части города и частичное освещение поселка Солнечный.

Взято отсюда.

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