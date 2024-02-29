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В Рубцовске продолжается ремонт главного канализационного коллектора

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В Рубцовске продолжается ремонт главного канализационного коллектора

Что сделано на сегодняшний день? – подрядная организация СМК «ВиКС» спаяла пластиковые трубы в 2 «хлыста», длина каждой по 250 метров;

-специалисты Рубцовского водоканала проложили обводные линии. Это необходимо для того, чтобы сточные воды не попадали на участок ремонта;

– подрядчик приступил к проколу пилотного тоннеля;

– проводится бурение тоннеля по заданной траектории;

– контроль траектории осуществляется с помощью специальных датчиков, закрепленных в буровой головке.

Что предстоит сделать?

– увеличить диаметр тоннеля до нужных параметров с помощью бура большего диаметра;

– выполнить зацепку пластикового трубопровода и затягивание его в готовый тоннель.

Уважаемые рубцовчане! Просим вас с пониманием отнестись ко всем временным неудобствам, возникающим в процессе ремонта канализационного коллектора.

Взято отсюда.

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