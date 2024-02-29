В Рубцовске продолжается ремонт главного канализационного коллектора

Что сделано на сегодняшний день? – подрядная организация СМК «ВиКС» спаяла пластиковые трубы в 2 «хлыста», длина каждой по 250 метров;
-специалисты Рубцовского водоканала проложили обводные линии. Это необходимо для того, чтобы сточные воды не попадали на участок ремонта;
– подрядчик приступил к проколу пилотного тоннеля;
– проводится бурение тоннеля по заданной траектории;
– контроль траектории осуществляется с помощью специальных датчиков, закрепленных в буровой головке.
Что предстоит сделать?
– увеличить диаметр тоннеля до нужных параметров с помощью бура большего диаметра;
– выполнить зацепку пластикового трубопровода и затягивание его в готовый тоннель.
Уважаемые рубцовчане! Просим вас с пониманием отнестись ко всем временным неудобствам, возникающим в процессе ремонта канализационного коллектора.
Взято отсюда.
новости алтая , новости эл алтай ,