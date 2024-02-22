реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Рубцовске продолжаются работы по восстановлению уличного освещения

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Рубцовске продолжаются работы по восстановлению уличного освещения

В Рубцовске особое внимание уделяется освещению маршрутов городского транспорта, перекрестков дорог с интенсивным движением транспорта, освещению пешеходных переходов, территорий прилегающих к детским и учебным учреждениям, улиц по пути следования населения к учебным, лечебным и другим социально значимым объектам.

По информации пресс-службы городской администрации, сейчас завершается восстановление линий наружного освещения по ул. Целинной, ул. Осипенко от пер. Гражданского до МКД по пер. Гражданскому, 33. Также Администрация города готовит техническую документацию на восстановление линий наружного освещения по ул. Ростовской от ул. Менделеева до западной части города и частичное освещение поселка Солнечный, сообщили в.

Отмечается, что в 2023 году был проведен капитальный ремонт линий наружного освещения на 11 участках протяженностью 4,4 километров.

фото пресс-службы администрации Рубцовска

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости алтая и барнаула ,

горняк22 телеграм
В состоянии комы из-за компьютерной игры госпитализировали россиянина

В состоянии комы из-за компьютерной игры госпитализировали россиянина

Житель Сургута попал в больницу после того как поиграл в…

Узнать больше
Крупный пожар заметили в Барнауле (обновлено)

Крупный пожар заметили в Барнауле (обновлено)

Клубы дыма и несколько пожарных машин заметили в садоводстве Озерном,…

Узнать больше
В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента

В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации началось в Запорожской…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp