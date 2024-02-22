В Рубцовске продолжаются работы по восстановлению уличного освещения

В Рубцовске особое внимание уделяется освещению маршрутов городского транспорта, перекрестков дорог с интенсивным движением транспорта, освещению пешеходных переходов, территорий прилегающих к детским и учебным учреждениям, улиц по пути следования населения к учебным, лечебным и другим социально значимым объектам.

По информации пресс-службы городской администрации, сейчас завершается восстановление линий наружного освещения по ул. Целинной, ул. Осипенко от пер. Гражданского до МКД по пер. Гражданскому, 33. Также Администрация города готовит техническую документацию на восстановление линий наружного освещения по ул. Ростовской от ул. Менделеева до западной части города и частичное освещение поселка Солнечный, сообщили в.

Отмечается, что в 2023 году был проведен капитальный ремонт линий наружного освещения на 11 участках протяженностью 4,4 километров.

фото пресс-службы администрации Рубцовска

Взято отсюда.

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