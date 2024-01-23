В Рубцовске проходит донорская студенческая акция

Фото: 1tulatv.ru

С 22 по 26 января в Алтайском крае проводится всероссийская акция “Неделя донорского совершеннолетия”, приуроченной ко Дню российского студенчества.

По информации регионального Минздрава, мероприятие проводит Алтайский краевой центр крови и его филиалы:

Барнаул – пр-т Ленина, 197, телефон 8 (3852) 77-20-87;

Бийск – пер. Мартьянова, 44, телефон 8 (3854) 43-58-43;

Рубцовск – пр-т Рубцовский, 35а, телефон 8 (38557) 4-61-97.

Сдача крови проводится с 8:00 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Подробная информация о том, как подготовиться к процедуре, есть ли противопоказания к донации, и другие полезные материалы опубликованы на сайте yadonor.ru .

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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