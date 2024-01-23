реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Рубцовске проходит донорская студенческая акция

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Рубцовске проходит донорская студенческая акция

Фото: 1tulatv.ru

С 22 по 26 января в Алтайском крае проводится всероссийская акция “Неделя донорского совершеннолетия”, приуроченной ко Дню российского студенчества.

По информации регионального Минздрава, мероприятие проводит Алтайский краевой центр крови и его филиалы:

  • Барнаул – пр-т Ленина, 197, телефон 8 (3852) 77-20-87;
  • Бийск – пер. Мартьянова, 44, телефон 8 (3854) 43-58-43;
  • Рубцовск – пр-т Рубцовский, 35а, телефон 8 (38557) 4-61-97.

    • Сдача крови проводится с 8:00 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Подробная информация о том, как подготовиться к процедуре, есть ли противопоказания к донации, и другие полезные материалы опубликованы на сайте  yadonor.ru .

    Вера Брюханова

    Взято отсюда.

    новости алтай края , новости горного алтая в контакте ,

    ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

    Выпечка
    Горячие блюда
    Десерты
    Заготовки
    Закуски
    Напитки
    Салаты
    Соусы
    Супы

    МЫ В СОЦСЕТЯХ

    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

    НАПИСАТЬ НАМ

     Гороскоп

    Проявите гибкость. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 января

    23.01.2024

     Интересное

    Бренд New Balance одолел в суде алтайского бизнесмена и добился компенсации

    23.01.2024

     Интересное

    Солнечная активность накроет Землю. Что известно о магнитной буре 23 января

    23.01.2024

     Интересное

    Жители дома на проспекте Ленина обеспокоены трещиной на фасаде

    23.01.2024

    Thumbnail
    Интересное

    В Барнауле за 9 млн руб продают Land Cruiser Prado в максимальной комплектации

    23.01.2024

     Интересное

    Житель Новоалтайска убил сожительницу и месяц прятал ее тело в подполе

    23.01.2024

     Интересное

    В Киргизии произошло мощное землетрясение на границе с Китаем

    23.01.2024

     Интересное

    Испытано на себе. Каково это – купаться на Крещение в проруби на Оби

    23.01.2024

     Интересное

    В Воронеже тело 17-летней девушки нашли в сумке возле мусорных баков

    23.01.2024

    Безформата
    нгс
    риановости
    газетару
    толк
    Алтапресс

    РЕКЛАМА

    22бот
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске