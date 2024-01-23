В Рубцовске проходит донорская студенческая акция

Фото: 1tulatv.ru
С 22 по 26 января в Алтайском крае проводится всероссийская акция “Неделя донорского совершеннолетия”, приуроченной ко Дню российского студенчества.
По информации регионального Минздрава, мероприятие проводит Алтайский краевой центр крови и его филиалы:
Сдача крови проводится с 8:00 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Подробная информация о том, как подготовиться к процедуре, есть ли противопоказания к донации, и другие полезные материалы опубликованы на сайте yadonor.ru .
Вера Брюханова
Взято отсюда.
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