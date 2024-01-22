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В Рубцовске пройдет Марафон памяти «Блокада»

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В Рубцовске пройдет Марафон памяти «Блокада»

Фото: Рубцовский педагогический колледж

В год 80-летия полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады Центральная городская библиотека приглашает жителей Рубцовска принять участие в Марафоне памяти «Блокада», который состоится 26 января.

В библиотеке рассказали, что в течение дня в отделе искусств состоится чтение воспоминаний ленинградцев, переживших блокаду. В ходе марафона участники, сменяя друг друга, вслух прочтут страницы истории героической обороны города Ленинграда.

График чтений будет составлен заранее, до 24 января можно прийти в библиотеку, чтобы согласовать с организаторами время участия и выбрать фрагмент для чтения.

Чтение состоится для групп учащихся, которые будут меняться каждый час, и в течение дня любой житель Рубцовска сможет свободно присоединиться к аудитории.

Для каждого часа Марафона памяти «Блокада» будет сформирована группа чтецов из 10 человек, в которую войдут представители разных возрастов и профессий (представители органов власти города Рубцовска, специалисты учреждений культуры, учителя, учащиеся, библиотекари, волонтеры из студенческих отрядов и другие). Каждый прочтет одно из воспоминаний ленинградцев.

Организатор мероприятия Любовь Викторовна Заремская. Справки по телефону: 8(38557) 4-76-26.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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