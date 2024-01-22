В Рубцовске прошёл «День снега»

На трассе здоровья прошло спортивно-массовое мероприятие «День снега». Несмотря на морозную погоду, в соревнованиях по лыжным гонкам приняли участие порядка 300 человек из Рубцовска и Рубцовсого района. В зависимости от возраста участники преодолевали дистанции от 500 метров до 4 км.

Победителями в своих возрастных группах стали:

Кира Клочкова, Макар Попов, Влада Самшорина, Александр Соловьев, Кира Шнайдер, Ярослав Першин, Диана Борисенко, Андрей Бобров, Светлана Кузьмина и Олег Еремин.

Медали и грамоты победителям и призерам вручала заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен. Все участники соревнований, преодолевшие дистанцию, получили сладкий приз.

Фото спортивной школы «Спарта»

Взято отсюда.

свежие новости алтай , алтай новости происшествия ,