В Рубцовске прошел ежегодный рождественский концерт

Фото Веры Брюхановой / Местное время

7 января в стенах городского дворца культуры «Тракторостроитель» состоялся ежегодный концерт «Рождество. Молитва. Любовь». Программа не только приурочена к празднованию Рождества, но и является одним из крупных благотворительных мероприятий Рубцовска, проводимых уже много лет. Это символично, ведь именно в эти зимние дни многие ждут чуда.

– После шумного и яркого празднования Нового года наступают волшебные дни, когда собираются семьи, дарят друг другу подарки, проводят время вместе. Традиционный рождественский концерт давно является для горожан продолжением этой сказки, которую создают наши неравнодушные рубцовчане. Огромное спасибо организаторам этого чуда, всем творческим коллективам и их руководителям, и конечно нашим гостям, что в любую погоду приходят на этот светлый праздник. С Рождеством! – поздравила всех присутствующих начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Марина Зорина.

По сложившейся традиции рождественский концерт первым открывает творческую городскую программу каждого года. На сцене показывали своё мастерство и дарили радость зрителям многие творческие коллективы нашего города, а зал был как всегда полон. По словам организаторов и участников, большая часть номеров в этот день стали премьерой, подготовленными специально для концертной программы.

Мероприятие уже давно стало не просто праздничным, но и благотворительным. В рамках новогодней акции «Елка желаний» в руки организаторов концерта попало письмо от маленькой рубцовчанки Ники. Поздравить девочку и вручить подарки – большую картинку для рисования и музыкальную колонку – было решено прямо во время рождественского концерта.

– Также в минувшем году мы запустили собственную акцию «Подарок у Рождественской ёлки». Правила были очень просты: любой желающий мог стать волшебным Дедом Морозом и подготовить подарок для любого человека, живущего в нашем городе. Во время концерта из волшебной вазы вытягивают жребии – листочки с указанием ряда и места в зрительном зале, – пояснила художественный руководитель праздничной программы, консультант избирательной комиссии Алтайского края Вера Третьякова.

Подарки в этом году подготовила команда рубцовских предпринимателей и благотворителей, которую возглавили руководитель фирмы «Мастер и К» Наталья Ратушняк и индивидуальный предприниматель Игорь Свиридов. Также свои подарки подготовили Рубцовская территориальная избирательная комиссия и ее председатель Лариса Боброва, депутат АКЗС Андрей Чернобай и ведущие праздника – Ярослав Широков и Вера Третьякова. Многие зрители в этот день ушли с концерта не только с положительными эмоциями, но и с неожиданными приятными презентами.

«Чтобы поверить в добро – нужно начать его делать», – вот традиционный лозунг рождественского концерта. А лучше всего творить добрые дела не только в праздники, но и каждый день.

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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