В Рубцовске прошла «Ретро Лыжня – 2024»

28 февраля на Трассе здоровья в районе набережной им. Н.Ф. Петрова прошло увлекательное спортивное мероприятие – «Ретро Лыжня – 2024», собравшее самых опытных любителей лыжных гонок! Такое спортивное мероприятие стало традицией для нашего города. Участники соревновались в эстафете 4х1 км и на дистанции «Ретро гонка», при этом основным условием был возраст участников не менее 40 лет.
Поздравляем победителей и призеров:
40-45 лет:
1 место –Денис Косенков, Юлия Косенкова
46-51 год:
1 место – Елена Зинченко
52-57 лет :
1 место – Светлана Кузьмина, Николай Макаренко
2 место –Елена Бычкова
3 место – Ирина Белова
Результаты командной эстафеты 4х1 км:
1 место – СССР
2 место – Стрела
3 место – ХТСС
Победители и призеры получили заслуженные грамоты и медали. Поздравляем всех участников и желаем новых спортивных достижений!
Взято отсюда.
новости горного алтая на сегодня , новости алтая и барнаула ,