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В Рубцовске прошла «Ретро Лыжня – 2024»

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В Рубцовске прошла «Ретро Лыжня – 2024»

28 февраля на Трассе здоровья в районе набережной им. Н.Ф. Петрова прошло увлекательное спортивное мероприятие – «Ретро Лыжня – 2024», собравшее самых опытных любителей лыжных гонок! Такое спортивное мероприятие стало традицией для нашего города. Участники соревновались в эстафете 4х1 км и на дистанции «Ретро гонка», при этом основным условием был возраст участников не менее 40 лет.

Поздравляем победителей и призеров:

40-45 лет:

1 место –Денис Косенков, Юлия Косенкова

46-51 год:

1 место – Елена Зинченко

52-57 лет :

1 место – Светлана Кузьмина, Николай Макаренко

2 место –Елена Бычкова

3 место – Ирина Белова

Результаты командной эстафеты 4х1 км:

1 место – СССР

2 место – Стрела

3 место – ХТСС

Победители и призеры получили заслуженные грамоты и медали. Поздравляем всех участников и желаем новых спортивных достижений!

Взято отсюда.

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