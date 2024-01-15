В Рубцовске прошли соревнования «Зимний дуатлон»

14 января на Трассе здоровья около 60 спортсменов приняли участие в соревнованиях «Зимний дуатлон». Такой формат соревнований проводится в Рубцовске впервые, в программе две дисциплины – бег и лыжная гонка.

Погодные условия не помешали спортсменам преодолеть двухкилометровую беговую дистанцию и трехкилометровую лыжную.

По итогам соревнований победителями в каждой возрастной группе стали:

Группа 10 – 12 лет: Клочкова Кира, Гончаренко Кирилл

Группа 13 – 15 лет: Парамонова Людмила, Бобров Егор

Группа 16 – 20 лет: Убогова Тая, Ионин Виталий

Группа 21 – 35 лет: Власенко Наталья, Бунин Алексей

Группа 36 – 45лет: Соловьева Татьяна, Уманец Роман

Группа 46 – 59 лет: Кузьмина Светлана, Рыбаков Владимир

Группа 60 лет и старше: Козлов Павел

Победители и призеры соревнований награждены грамотами, медалями и призами.

Взято отсюда.

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