В Рубцовске прошло расширенное заседание комиссии Общественной палаты Алтайского края

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В среду, 21 февраля, в Рубцовске состоялось расширенное заседание комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам экономики и предпринимательства. В рамках мероприятия на площадке городской администрации прошла дискуссия, посвященная внедрению на территории региона экономики замкнутого цикла.

В ней приняли участие глава Рубцовска Дмитрий Фельдман, министр природных ресурсов и экологии АК Андрей Стрелковский, министр промышленности и энергетики АК Вячеслав Химочка, заместитель министра экономического развития АК Сергей Кореннов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства АК Александр Котельников, представители Управления АК по государственному регулированию цен и тарифов, прокуратуры города Рубцовска, муниципальных органов власти, депутаты АКЗС и городского Совета депутатов.

Модераторами дискуссии выступили председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков и глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман.

По словам Юрия Шамкова, тема обращения с отходами актуальна для многих регионов, в том числе для Алтайского края. Основная задача, стоящая перед властями, чтобы к 2030 году минимум половина отходов уходила на переработку. Также председатель ОП рассказал, что в ходе заседания эксперты предложили обоснованные варианты решения задач по обращению с отходами и обсудили необходимость приведения в соответствие с федеральным законодательством региональных нормативно-правовых актов для лучшего регулирования взаимоотношений собственников отходов с органами местного самоуправления, операторами вторичных материальных ресурсов и переработчиками.

Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году 100% твердых коммунальных отходов должны сортироваться перед отправкой на свалку, а их полезные фракции – отправляться на переработку. В том числе, для достижения этого показателя в 2022 году был утвержден Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла».

Председатель комиссии ОП АК по вопросам экономики и предпринимательства Леонид Волдачинский отметил, что в основе межведомственной программы «Экономика замкнутого цикла» лежит эффективное извлечение из отходов кондиционных материалов, подчеркнув, что средний показатель извлечения таких материалов по России сегодня – ниже 8 %.

Эксперт Общественного совета ОП Сергей Тастан подробно рассказал о дорожной карте Общественной палаты в этой сфере. Во главу угла он поставил организацию в регионе раздельного сбора мусора, создание условий для закупа вторичных материальных ресурсов и призвал активно использовать модель государственно-частного партнерства.

– С министерствами мы уже не один год занимаемся темой раздельного сбора мусора. Приобретаем контейнеры, оборудуем площадки сбора ТКО. Считаю, что в регионе нужно наладить переработку – отсортированные отходы должны идти прямо на производство. Важно, чтобы в этой связи не вырос коммунальный тариф для населения, так как для вывоза отсортированного мусора из села может понадобиться не один мусоровоз, а несколько машин – чтобы вторичные материальные ресурсы не смешивались в кузове. И, по логике вещей, начинать эту работу надо с крупных городов, и уже потом подключать сельские районы. Ни один район не сможет самостоятельно организовать раздельный сбор мусора. На это нужна отдельная программа с заложенными на эти цели средствами, – сообщил журналистам председатель Совета Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края», глава Поспелихинского района Игорь Башмаков.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка привел в пример около десяти краевых предприятий, которые охотно занимаются переработкой вторичных ресурсов на территории региона и отметил, что активность использования промышленных отходов растет. Доля использования составляет около 20%. Кроме того, по мнению министра есть ряд вопросов, требующих решения. Например, использование золошлаковых отходов находится на низком уровне – менее 1%. А в год таких отходов накапливается более 513 000 тонн. Запасы ЗШО в регионе составляют 35 млн. тонн.

– Сегодня практически все аккумуляторы (100%) перерабатывает завод «Моквин». Из шкур крупного рогатого скота, непригодных для производства кожаных изделий, предприятие «Русская кожа» делает корм для животных. Барнаульское предприятие «Полимерпласт» производит изоленту из отходов полиэтиленовой пленки и пластика. Предприятие «Алтай-форест» делает топливные паллеты из опилок. Много примеров. Задача органов власти – стимулировать бизнес. Нам надо либо ему подсказать, либо законодательно урегулировать какие-то моменты, либо простимулировать, – отметил Химочка.

Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, требующих решения. Мнениями и предложениями по совершенствованию системы обращения с отходами поделились: заместитель руководителя экспертного совета ОП АК Стелла Штань, член ОП АК Александр Коршунов, депутаты АКЗС Игорь Панарин, Владимир Козловский и Андрей Чернобай, начальник отдела тарифного регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами Управления АК по государственному регулированию цен и тарифов Марина Старосельцева, глава Рубцовского района Алтайского края Пётр Афанасьев и другие.

В ходе дискуссии отдельно отмечалось, что необходимо прививать в обществе культуру обращения с отходами. Один из рычагов воздействия – меры ответственности и контроля, заложенные в экологическом законодательстве региона. Кроме того, нужно повышать мотивацию населения, чтобы жители Алтайского края стремились сдавать отходы на вторичную переработку. Только так можно войти в экономику замкнутого цикла.

– Рад, что Рубцовск стал площадкой для рассмотрения такого важного вопроса. Очень важно не только собирать и складировать мусор, но и минимизировать воздействие человека на природу путем переработки отходов. Вопросов много, нюансов много, видение у всех участников процесса разное. Так, например, представители муниципальных образований хотели бы проработки подходов по обращению с отходами таким образом, чтобы эти вопросы не легли бременем на плечи муниципалитетов. Все это говорит о том, что пошаговое движение в разработке нормативно-правовой базы региона в этой сфере должно быть аккуратным, вдумчивым и детальным – чтобы все стороны получили удовлетворение в решении вопросов глубокой переработки вторичного сырья, – поделился впечатлениями от мероприятия глава Рубцовска Дмитрий Фельдман.

Все предложения, озвученные на заседании, будут проанализированы и направлены Общественной палатой в Правительство Алтайского края и АКЗС для дальнейшей проработки.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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