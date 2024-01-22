В Рубцовске прошло спортивно-массовое мероприятие «День снега»

20 января на Трассе здоровья в районе набережной им. Н.Ф. Петрова прошло спортивно-массовое мероприятие «День снега».

Участие в нем приняли около 300 человек, заявившихся как лично, так и в составе команды от образовательных учреждений, среди которых школа № 15, Алтайская общеобразовательная школа № 2, гимназии «Планета Детства» и № 3, студенты аграрно-промышленного техникума, педагогического и медицинского колледжей, а также спортсмены СШ «Спарта» и ДЮСШ Рубцовского района.

В зависимости от возраста участники преодолевали дистанции 500 м, 1 км, 2 км и 4 км.

Победителями и призерами в своих возрастных группах стали:

2014 г.р. и младше(дистанция 500 м):

1 место – Клочкова Кира, Попов Макар;

2 место – Гузеева София, Овсянников Павел;

3 место – Гилязова Елизавета, Фоминых Александр.

2013-2012 г.р. (дистанция 1 км):

1 место – Самшорина Влада, Соловьев Александр;

2 место – Рыбакова Валерия, Бурмицких Евгений;

3 место – Першина Любовь, Коробкин Сергей.

2011-2010 г.р. (дистанция 2 км):

1 место – Шнайдер Кира, Першин Ярослав;

2 место – Парамонова Людмила, Гончаренко Кирилл;

3 место – Ионина Дарья, Черногород Никита.

2009 г.р.-1975 г.р. (дистанция 4 км):

1 место – Борисенко Диана, Бобров Андрей;

2 место – Коробейникова Алиса, Бобров Егор;

3 место – Богачева Мария, Ионин Виталий.

1974 г.р. и старше (дистанция 2 км):

1 место – Кузьмина Светлана, Еремин Олег;

2 место – Бычкова Елена. Рыбаков Владимир;

3 место – Хворостина Татьяна, Журович Андрей .

Медали и грамоты победителям и призерам вручила заместитель начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска Лариса Янцен.

Все участники соревнований, преодолевшие дистанцию, получили сладкий приз.

Взято отсюда.

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