В Рубцовске прошло спортивно-массовое мероприятие «Ретро-Лыжня»

На Трассе здоровья прошло спортивно-массовое мероприятие «Ретро-Лыжня». Впервые соревнования проходили в вечернее время. Участники ретро-гонки были разделены на 6 возрастных групп, преодолевающих дистанцию на деревянных лыжах (мужчины 1-5 группы – 2 км, женщины 1-5 группы – 1,5 км, участники 6 группы – 1 км). После ретро-гонки состоялись эстафеты 4х500 м. Всего в соревнованиях приняли участие 52 человека.

Самыми опытными участниками соревнований стали Юрий Дементьев и Раиса Цапко. Обладательницей самого оригинального костюма в стиле «Ретро» была признана Светлана Сергеева. По итогам соревнований 1 места в ретро-гонке заняли: Денис Косенков, Юлия Косенкова, Елена Зинченко, Николай Макаренко, Светлана Кузьмина, Виктор Бутенко, Светлана Сергеева, Сергей Зернов, Валентина Самойлова, Владимир Самойлов и Раиса Цапко. В эстафетах победу одержала команда «СССР».

Победители и призеры получили грамоты, медали и призы от спонсоров мероприятия. Всем участникам соревнований вручили вымпелы и сладкие призы.

Фото спортивной школы «Спарта»

Взято отсюда.

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