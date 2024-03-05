В Рубцовске проведут литературную мастерскую

Фото: culture.ru

В Рубцовске состоится первая литературная мастерская «Своими словами». На встречу приглашаются молодые поэты в возрасте от 14 до 35 лет.

В Центральной городской библиотеке рассказали , что инициатором мастерской выступил Совет молодых литераторов (СМЛ) Алтайского края. С авторами будут работать именитые профессионалы.

Александра Малыгина − поэт, глава СМЛ по Алтайскому краю, член Союза писателей России, автор пяти книг стихотворений, лауреат муниципальной премии им. А.С. Пушкина, Всесибирской премии им. Леонида Мерзликина, Международной премии им. А.И. Казинцева.

Софья Князева − поэт, член СМЛ Барнаул, автор книги стихотворений «Двадцатые годы», вышедшей при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

«Своими словами» − это попытка помочь начинающим рубцовским авторам воспитать своего внутреннего редактора, научиться видеть и исправлять недостатки собственных текстов. Вместе участники постараются разобраться, как работает поэзия. Мероприятие пройдет в формате семинара. На примере текстов участников спикеры будут искать сильные и слабые места и разбирать наиболее распространенные ошибки.

Чтобы стать участником встречи, необходимо вступить в группу «Своими словами» в Телеграм. До 17 марта опубликовать не более трех своих стихотворений в комментариях к посту «Работы участников». Познакомиться с работами других участников. Заполнить анкету.

Встреча состоится в Центральной городской библиотеке 23 марта в 14 часов.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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