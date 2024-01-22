В Рубцовске провели «День снега»

Фото: rubtsovsk.org

В Рубцовске на Трассе здоровья в районе набережной им. Н.Ф. Петрова прошло спортивно-массовое мероприятие «День снега», сообщили в пресс-службе администрации города.

Участие в состязаниях приняли около 300 человек, заявившихся как лично, так и в составе команд от образовательных учреждений, среди которых школа № 15, Алтайская общеобразовательная школа № 2, гимназии «Планета Детства» и № 3, студенты аграрно-промышленного техникума, педагогического и медицинского колледжей, а также спортсмены СШ «Спарта» и ДЮСШ Рубцовского района.

В зависимости от возраста участники преодолевали дистанции 500 м, 1 км, 2 км и 4 км.

Победителями в своих возрастных группах стали Кира Клочкова, Макар Попов, Влада Самшорина, Александр Соловьев, Кира Шнайдер, Ярослав Першин, Диана Борисенко, Андрей Бобров, Светлана Кузьмина, Олег Еремин.

Победители и призеры получили медали и грамоты, а все участники соревнований, преодолевшие дистанцию, – сладкий приз.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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