В Рубцовске с огоньком отпраздновали Масленицу и проводили зиму: фоторепортаж

Фото: Ирина Жу5кова/Местное время

В Рубцовске сегодня, 17 марта, на центральной площади города – площади имени В.И. Ленина – отметили Масленицу и проводили зиму. Праздник прошел весело и с размахом. Погода способствовала праздничному настроению и праздничной же атмосфере: сначала было облачно и прохладно, но постепенно небо очистилось, выглянуло яркое солнце.

Ровно в полдень началось театрализованное представление, подготовленное ДК “Алтайсельмаш”, ДЮДК “Черемушки” и ДК “Тракторостроитель”. Всех присутствующих поздравил с праздником глава города Дмитрий Фельдман:

“С Масленицей, с праздником весны! Хорошего всем настроения! Чтобы у каждого были на столе большие, круглые и теплые, как наше Солнце, блины! Чтобы в каждый дом пришло счастье! Здоровья, удачи, успеха каждому рубцовчанину, процветания нашему городу, Алтайскому краю и России! Тепла, мира и всего самого лучшего, что есть на земле. Будьте счастливы! С праздником!”

На сцене выступали хореографические и вокальные коллективы, скоморохи проводили самые разные веселые конкурсы и состязания, в которые принимали участие и юные рубцовчане, и взрослые.

Ребятишки оседлали лошадок на палках и скакали наперегонки. Рубцовские богатыри демонстрировали молодецкую удаль, поднимая гирю. А еще маленькие зрители водили хороводы и танцевали вместе со скоморохами.

Кульминация праздника – обряд сожжения чучела Зимы – традиционно состоялась в 14 часов. Четырехметровое чучело, одетое в яркий наряд, поджег его создатель – художник Сергей Петров. Весь процесс проходил под контролем сотрудников МЧС.

Зима занялась огнем практически мгновенно, распространяя жар вокруг себя. А зрители радостно кричали: “Уходи, зима! Здравствуй, весна!”. Спустя небольшое время от огромного воплощения сурового времени года остались только тлеющие головешки, которые тщательно потушили пожарные.

Практически сразу внимание горожан переключилось на любимую и зрелищную забаву – покорение масленичного столба. Его высота – 12 метров, и преодолеть это расстояние до заветной верхушки представляет собой сложную задачу, а для большинства людей вообще невыполнимую.

Желающих добраться до верха было немало, но столб покорился не каждому. А победители получили вполне заслуженные призы.

Ну что ж, праздник получился веселым и по-настоящему удалым. Рубцовск проводил зиму и, надеемся, весна окончательно вступила в свои права.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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