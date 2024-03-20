В Рубцовске скоро начнется запись детей в первый класс

Фото: www.ural.aif.ru

С 1 апреля до 30 июня в Рубцовске будут принимать заявления от родителей о приеме детей в первый класс, сообщили в управлении образования города.

В первую очередь заявления будут приниматься от тех, кто проживает на закрепленной за конкретной школой территории. Родителям остальных детей такая возможность предоставляется с 6 июля и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2024 года.

Родители могут подать заявление лично непосредственно в общеобразовательную организацию, в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края, почтой заказным письмом с уведомлением о вручении, посредством электронной почты.

Для подачи заявления в электронном виде на прием ребенка в первый класс необходимо наличие у родителя (законного представителя) подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

Дата и время заявления учитываются при принятии решения по зачислению ребенка в школу.

Телефоны «горячей линии» по приему в первый класс в Рубцовске 9-63-47, 9-63-60.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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