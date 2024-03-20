реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Рубцовске скоро начнется запись детей в первый класс

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Рубцовске скоро начнется запись детей в первый класс

Фото: www.ural.aif.ru

С 1 апреля до 30 июня в Рубцовске будут принимать заявления от родителей о приеме детей в первый класс, сообщили в управлении образования города.

В первую очередь заявления будут приниматься от тех, кто проживает на закрепленной за конкретной школой территории. Родителям остальных детей такая возможность предоставляется с 6 июля и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2024 года.

Родители могут подать заявление лично непосредственно в общеобразовательную организацию, в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края, почтой заказным письмом с уведомлением о вручении, посредством электронной почты.

Для подачи заявления в электронном виде на прием ребенка в первый класс необходимо наличие у родителя (законного представителя) подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

Дата и время заявления учитываются при принятии решения по зачислению ребенка в школу.

Телефоны «горячей линии» по приему в первый класс в Рубцовске 9-63-47, 9-63-60.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

новости вести алтая банкфакс алтай новости ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Перми мужчину, бравировавшего дружбой с убийцей, отправили мести…

Вид на Пермь. Архивное фото Юношу из Перми, который представлялся…

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото В Белгороде и Белгородском…

ВСУ выпустили еще два кассетных снаряда по Горловке

Кассетный боеприпас. Архивное фото Украинские войска вновь обстреляли Никитовский район…

В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ

Сотрудник полиции. Архивное фото Правоохранительные органы в среду задержали министра…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp