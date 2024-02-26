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В Рубцовске состоялись Чемпионат и первенство Алтайского края по полиатлону

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В Рубцовске состоялись Чемпионат и первенство Алтайского края по полиатлону

24-25 февраля в Рубцовске состоялись Чемпионат и первенство Алтайского края по полиатлону в спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой. Такой формат соревнований проводится в нашем городе впервые. В турнире приняли участие 100 спортсменов из городов и районов Алтайского края: Рубцовска, Белокурихи, Змеиногорска, Новичихинского, Залесовского, Рубцовского, Павловского, Смоленского, Бийского и Михайловского районов. Два дня спортсмены состязались в стрельбе, лыжных гонках и гимнастике.

В первый день соревнований спортсмены продемонстрировали хорошую физическую подготовку, выносливость, упорство в лыжной гонке и стрельбе из пневматической винтовки.

Накануне, 25 февраля, в МБУ «С/к «Торпедо» прошел заключительный день соревнований. Спортсмены показывали свою силу, выносливость и отличную физическую подготовку в третьей дисциплине – гимнастике.

Чемпионат и первенство Алтайского края по полиатлону стали отличной возможностью для спортсменов продемонстрировать свои достижения.

🏆Результаты чемпионата Алтайского края по полиатлону:

1 место – Павловский район

2 место – город Рубцовск

3 место – Змеиногорский район

🏆Результаты первенства Алтайского края по полиатлону:

1 место – Рубцовский район

2 место – город Рубцовск

3 место – Павловский район

Взято отсюда.

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