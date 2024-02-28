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В Рубцовске состоялся муниципальный этап краевых соревнований по шахматам «Дебют»

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В Рубцовске состоялся муниципальный этап краевых соревнований по шахматам «Дебют»

В Детско-юношеском центре состоялся городской турнир по шахматам «Дебют» среди команд общеобразовательных организаций, прошедший в рамках проекта «Шахматы в школах». В нем приняли участие девять команд, в состав которых входили пять человек: 4 игрока (не менее 1 девочки) и руководитель команды.

В течение двух дней на поле битвы интеллекта, стратегии и тактики вели бои 54 учащихся 1–2-х классов. Каждый соревновательный день запомнился яркими, интересными баталиями. Упорная, бескомпромиссная борьба шла на каждой шахматной доске.

Организаторы отметили хороший уровень теоретической и практической подготовки юных шахматистов. Они также уверены, что участие в турнире поможет ребятам приобрести важный опыт командных соревнований, углубить знания, отточить игровые навыки, расширить круг общения, а главное – популяризировать шахматы среди детей и подростков.

По окончании соревнований судейская коллегия огласила результаты турнира.

Победу в командном первенстве муниципального этапа краевых соревнований по шахматам одержали представители гимназии №8, второй стала команда лицея №6, на третьем месте – гимназия «Планета Детства».

Победителями в личном зачете четырех игровых досок стали учащиеся гимназии №8 Владислав Купер и Ярослав Громов, гимназии «Планета Детства» Антон Долгих и лицея №6 Ангелина Чернова.

Команды, занявшие первое, вторе и третье места, получили право участвовать в краевом финале соревнований «Дебют».

Взято отсюда.

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