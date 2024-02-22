В Рубцовске состоялся «Турнир допризывника»

На базе станции туризма и экскурсий в Рубцовске состоялись традиционные городские соревнования «Турнир допризывника», посвященные празднованию Дня защитника Отечества.

Борьба за призовые места шла по двум возрастным группам: юноши 16-17 лет (2008-2007 г.р.) и 18-20 лет (2006-2004 г.р.). Программа турнира включала три вида испытаний: «Рогейн», «Огневая подготовка», «Полоса препятствий», где участники показали отличную физическую подготовку и широкий кругозор.

На этапе огневой подготовки каждый участник команды выполнял стрельбу с помощью страйкбольного оружия. Вид «Рогейн» проводился в форме туристского маршрута. Команды на старте получали схему здания с указанием этапов. Ребятам необходимо было показать теоретические знания, физическую подготовку в силовых упражнениях, попробовать себя в скалолазании. «Полоса препятствий», состоящая из военно-спортивных и туристских этапов, требовала от участников хорошей физической формы для прохождения параллельных перил, навесной переправы и других испытаний.

По итогам соревнований в общем зачете возрастной группы юношей 2006-2004 г.р. первое место заняла команда лицея №7, вторыми стали представители школы №1, на третьем – кадетская школа № 2 им. М.С. Батракова.

В возрастной группе 2008-2007 г.р. первое место завоевала команда гимназии «Планета Детства», второе у представителей лицея №7.

Победители и призеры награждены грамотами и медалями.

Взято отсюда.

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