В Рубцовске в текущем году отремонтируют 12 участков дорог

В Рубцовске в 2024 году будут отремонтированы 12 участков дорог, сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте глава города Дмитрий Фельдман. Отметим, что в этот раз проведение конкурсных процедур по поиску подрядных организаций началось как никогда рано и к настоящему моменту уже определены исполнители на ремонт пяти участков городских улиц.

– Дорожно-строительные работы планируем начать в весенний период, при этом, конечно, учитывая погодные условия и результаты проведения всех конкурсных процедур. Так, на сегодняшний день уже определены подрядчики для выполнения работ на пяти участках дорог, три из которых ведут к набережной им. Н.Ф. Петрова. Нам необходимо обеспечить набережную достойной дорожной инфраструктурой, так как в этом году запланирована реализация важного для нашего города проекта благоустройства правого берега реки Алей, – отметил Дмитрий Фельдман.

В 2024 году ремонт пройдет на следующих улицах:

– ул. Московская от проспекта Ленина до ул. Октябрьской;

– проспект Ленина от площади им. Ленина до ул. Урицкого;

– пер. Улежникова от ул. Комсомольской до ул. Локомотивной;

– ул. Оросительная от Угловского тракта до проезда Кооперативного;

– пер. Садовый от проспекта Ленина до ул. Громова;

– ул. Комсомольская от ул. Танковой до ул. Светлова;

– ул. Светлова от дома № 76 по ул. Светлова до разворотного кольца по ул. Светлова;

– ул. Менделеева;

– ул. Арычная;

– ул. Урицкого от проспекта Ленина до ул. Октябрьской;

– разворотное кольцо по проспекту Ленина у проходной РМЗ;

– ул. Северная от ул. Октябрьской до ул. Тракторной

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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