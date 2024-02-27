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В Рубцовске водитель высадил школьника на мороз. Возбуждено уголовное дело

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В Рубцовске водитель высадил школьника на мороз. Возбуждено уголовное дело

Фото: kopeysk.bezformata.com

Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту неправомерных действий водителя общественного транспорта в отношении ребенка, сообщили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

22 февраля текущего года водитель маршрутки высадил 14-летнего школьника на мороз за несколько остановок от дома в Рубцовске, несмотря на оплаченный подростком проезд. Причиной мужчиной назвал нежелание везти единственного пассажира.

Правоохранители проводят доследственную проверку по данному факту, который подпадает под статью Уголовного кодекса за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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