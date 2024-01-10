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В Рубцовске введен режим ЧС из-за непогоды

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В Рубцовске введен режим ЧС из-за непогоды

Фото: www.zmnvest.ru

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, в регионе прогнозируется ухудшение погодных условий, сообщает официальный сайт региона.

На оперативном совещании в Правительстве Алтайского края, состоявшемся накануне, обсуждалась ситуация во всех сферах региона.

«Температурные качели с сильными порывами ветра до 30 метров в секунду – серьезное испытание. Поэтому принято решение вводить в крае режим повышенной готовности. Должна быть усилена работа аварийных бригад, чтобы в случае необходимости оперативно помогать жителям края справиться с последствиями чрезвычайных ситуаций», – подчеркнул Губернатор Виктор Томенко.

По словам главы региона, из-за сложной обстановки, в том числе метелей, снегопадов, гололедицы и ветра, несколько муниципальных образований края уже функционируют в режиме чрезвычайной ситуации. Это Целинный, Косихинский, Завьяловский, Михайловский районы, города Заринск, Новоалтайск и Рубцовск.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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