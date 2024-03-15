В Рубцовске улицу Арычную начали отсыпать щебнем

Фото: официальная страница Дмитрия Фельдмана в социальной сети ВКонтакте

Сегодня в Рубцовске начались работы по отсыпке щебнем и дальнейшей планировке улицы Арычной. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте глава города Дмитрий Фельдман, отметив при этом, что дорожное полотно на улице находится в критическом состоянии. Напомним, улица Арычная внесена в план работ текущего года и в скором времени будет отремонтирована.

– Видим, слышим и понимаем недовольство горожан. Сейчас временно засыпаем ямы, чтобы по ней можно было хоть как-то проехать, а с наступлением благоприятных погодных условий полностью ее отремонтируем, – рассказал Дмитрий Фельдман.

Отдельное внимание градоначальник уделил путепроводу. Вопрос о поиске средств на его ремонт в настоящий момент прорабатывается в муниципалитете.

– С путепроводом вопрос сложнее. Его ремонт требует колоссальных средств, таких денег у города нет, поэтому ищем иные источники финансирования, – отметил глава Рубцовска.

Также Дмитрий Фельдман заверил подписчиков, что про все проблемные дороги администрация города знает. Уже определены участки, которые будут отремонтированы в этом году.

В 2024 году будут отремонтированы дороги по следующим улицам:

– ул. Московской от пр-кта Ленина до ул. Октябрьской; – проспекту Ленина от площади им. Ленина до ул. Урицкого; – пер. Улежникова от ул. Комсомольской до ул. Локомотивной; – ул. Оросительной от Угловского тракта до проезда Кооперативного; – пер. Садовому от проспекта Ленина до ул. Громова; – ул. Комсомольской от ул. Танковой до ул. Светлова; – ул. Светлова от дома № 76 по ул. Светлова до разворотного кольца по ул. Светлова; – ул. Менделеева; – ул. Арычной; – ул. Урицкого от проспекта Ленина до ул. Октябрьской; – разворотное кольцо по проспекту Ленина; – ул. Северной от ул. Октябрьской до ул. Тракторной

На сегодняшний день уже определены подрядчики для выполнения работ на пяти участках дорог, три из которых ведут к набережной им. Н.Ф. Петрова.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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