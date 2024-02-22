В рубцовской гимназии №8 прошло общегородское родительское собрание

Фото Максима Добровольского/Местное время

Во вторник, 20 февраля, в рубцовской гимназии №8 состоялось общегородское родительское собрание с участием главы города Дмитрия Фельдмана. На мероприятии также присутствовали его заместители и руководство городского Управления образования.

На собрании подробно обсудили сферу образования города Рубцовска, Дмитрий Фельдман рассказал о проделанной работе, планах муниципалитета на будущее и ответил на многочисленные вопросы родительской общественности. Родителей интересовали не только вопросы, связанные с деятельностью учебных заведений, но и проблемы общегородского масштаба. Кроме вопросов они высказали свои мнения и предложения

Среди них: организация мест накопления твердых коммунальных отходов, ремонт стадиона «Спарта», безопасность детских образовательных учреждений, благоустройство территории детского сада №16, вопрос об организации досуга детей в западной части города, проблема безнадзорных животных, организация игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, родителей волновало стимулирование молодых людей, которые проходят обучение в других городах, чтобы они по окончанию учебы возвращались на работу в родной Рубцовск. Также в этом контексте обсуждался вопрос нехватки кадров в учебных заведениях.

Один из самых волнующих и популярных вопросов от родителей – это вопрос, касающийся ремонта в школах и детских садах, в которых обучаются их дети. Глава Рубцовска рассказал о тонкостях работы в этом направлении, и с какими трудностями сталкивается муниципалитет при решении этой задачи.

– На данный момент в рамках адресной краевой инвестиционной программы планируется проведение ремонта кадетской школы №2 в 2025 году, а также школы № 6 в 2026 году. Программы по ремонту детских садов нет, но в педагогической среде обсуждается вопрос о разработке такой программы, поэтому мы уже сейчас ведём работу по подготовке проектно-сметной документации, – рассказал родителям Дмитрий Фельдман.

На все вопросы градоначальник пытался ответить максимально развернуто, привлекая к обсуждению и родителей. На какие-то темы они получили ответы сразу, какие-то вопросы были взяты главой города на контроль.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте Дмитрий Фельдман отметил, что в выступлениях родителей прозвучали интересные идеи, наиболее интересная – о строительстве в нашем городе специальной площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Глава Рубцовска пообещал обязательно проработать это предложение.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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